Google Play : le palmarès 2016 des applis

Google a dévoilé samedi 3 décembre 2016 son classement annuel des applications avec, bien entendu, des prix à foison. En commençant par l'appli de l'année qui, selon le géant de Mountain View, n'est autre que Prisma , l'application permettant de mettre des filtres artistiques sur les photos et les vidéos. Ces mêmes filtres ont été interdits début décembre 2016 des vidéos Live de Facebook, mais les utilisateurs, déjà des dizaines de millions, ne devraient pas se lasser de sitôt.En ce qui concerne les applications les plus partagées, Google déclare Chicisimo grand vainqueur. Pas forcément connue, l'application s'offre de vous aider à choisir une tenue quotidienne et est très en vogue dans le milieu des amateurs et amatrices de mode. L'éditeur de vidéo Quik du constructeur de caméras GoPro arrive en deuxième position.Sans surprise, le gagnant international des jeux vidéo sur mobile est le phénomène de 2016 Pokémon Go . Lancée en juillet 2016, l'application a été téléchargée plus de 500 millions de fois en date de fin septembre 2016 et, malgré un phénomène qui s'essouffle, des millions de joueurs continuent de chasser des Pokémon tous les jours. Mais la question de savoir si Pokemon Go va réussir à passer l'hiver, période où les joueurs auront moins tendance à aller dehors pour chasser, reste entière.En France, toutefois, l'application la plus ludique de 2016 aura été, selon le classement Google Play, Clash Royale , dont les publicités se multiplient à la télévision. Créé par le même studio qui a développé Clash of Clans , il s'agit là d'un nouveau type de jeu mélangeant combat et « Tower Defense ».