Le jeu est désormais disponible sur les stores applicatifs :

- Installez Pokémon Go pour iOS (iPhone, iPod, iPad)

- Installez Pokémon Go pour Android Le fichier téléchargeable ci-dessus est le fichier d'installation .APK du jeu (pour savoir comment l'utiliser, référez-vous aux informations en bas de page).

Qu'est-ce que Pokémon Go ?

Pokémon Go sur Android, comment ça marche ?

Que peut-on faire d'autre dans Pokémon Go ?

Comment installer Pokémon Go sur Android ?

Afin d'installer le fichier .APK de Pokémon Go, téléchargez-le directement depuis votre smartphone ou téléchargez-le sur votre ordinateur puis transférez-le sur stockage de votre smartphone interne ou externe.

Autorisez ensuite (ou en amont) l'installation des applications ne provenant pas du store applicatif Google Play Store : Paramètres > Sécurité > Sources inconnues (Autoriser l'installation d'applications issues de sources inconnues)

Notez que l'installation de fichiers .APK ne fonctionne pas toujours depuis l'app ou la notification « Téléchargements ». Il vous sera donc nécessaire de passer par un explorateur de fichier (tel qu'Explorer) afin de pouvoir effectuer cette installation.

Tout savoir sur Pokémon Go avec Clubic

Développé par, société issue de Google déjà à l'origine d'est un nouveau jeu de réalité augmentée au sein duquel le mobinaute se transforme en dresseur et est invité à capturer des Pokémon virtuels directement dans le monde réel.Une fois le joueur connecté avec son compte Google, il peut partir à la chasse. Que le dresseur déambule dans les rues à dessein ou vive sa vie habituelle, son smartphone vibrera lorsqu'un Pokémon est dans les parages et suffisamment proche.Dès lors il devra dégainer son appareil et viser le Pokémon afin de lui lancer une Pokéball ; petite boule rouge et blanche emblématique de l'animé Japonais, permettant d'attraper un Pokémon.Le but du jeu est bien évidemment de les attraper tous, comme le générique du dessin animé dérivé du premier jeu vidéo le scande ().Outre les Pokémons, géolocalisés sur une carte simplifiée, de nombreux points d'intérêt jonchent le monde virtuel de. Il sera ainsi possible de récupérer des objets et notamment de nouvelles Pokéballs permettant d'attraper différents Pokémons.Des arènes sont également disposées sur la carte, celles-ci permettant d'effectuer des affrontements. Une action qui ne sera possible bien entendu, qu'une fois la communauté suffisamment développée, tout comme les échanges de Pokémon.Enfin, il est possible de personnaliser son apparence en changeant les vêtements et les accessoires du dresseur.Particulièrement populaire aux États-Unis, Pokemon Go a su mettre en place des défis permettant de faire évoluer le dresseur au fur et à mesure qu'il capture de nouveaux Pokémons, par exemple en débloquant les Superball.Une fois cette manipulation effectuée ? Lancez l'application, connectez-vous et... attrapez les tous.