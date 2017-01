Ces l'avenire - version (60 / 1218)

Yo les gamers,

Moi j'aime bien Steam je télécharge à 3Mo/s pour une BP à 50 Mbps, ces super pratique pas de bugs, mise à joure invisible,pas de problèmes de compatibilités.Bon forum actif et pertinent mais en anglais uniquement.

Possibilité de chater avec ses potes.

Plus de problèmes de CD ou de DRM bugué.

Je suis pas du tout fan de Valve mème si j'ai adoré le premiere Alf Life, jai 25 ans d'experience de gamer et j'était plein d'aprioris au lancement de cette plateforme.

Je dois reconnaitre qu'après usage ca roule très bien une fois que l'on trouve dans les prefs le meilleur pays pour le DL.

Entre Gameplanet Direct To Drive ou GamersGate,Steam reste la plus rapide et souvent le plus fournis.Les promos Weekends donnent souvent accès à de vrais bonnes affaire.Non vraiment Steam est un bon plan si il ne disparaissent pas un joure....

Bon jeux a tous!