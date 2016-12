YouTubeGaming : l’appli dédiée aux jeux vidéo lancée en France

L'appli spéciale jeux vidéo de YouTube disponible en France

Regarder des live de jeux sur mobile

02/12/2016

Le site n'a pas tardé à jouer cette carte pour se développer. En 2015, il a même créé une application spécialement dédiée aux jeux vidéo qu'il a déployée doucement un peu partout dans le monde.Lancée en juin 2015 aux Etats-Unis, l'application de la partie de YouTube exclusivement dédiée aux jeux vidéo, appelée YouTube Gaming , a été déployée en Allemagne et en Espagne avant d'arriver, jeudi 1er décembre 2016, dans l'Hexagone. Elle est désormais disponible en téléchargement sur iOS et Android. Les derniers possesseurs de Windows Phone devront encore une fois passer leur chemin.L'idée de YouTube est bien évidemment de concurrencer le site de streaming direct Twitch qui est devenu en quelques années une référence pour la diffusion des parties de jeu-vidéo. Mais YouTube a décidé de se concentrer également sur les jeux mobile : les joueurs qui jouent sur smartphone et tablette peuvent se filmer en train de jouer grâce à la caméra de leur appareil.Avec sa version application, YouTube Gaming veut permettre auxde regarder les diffusions en live mais également les enregistrements de parties directement sur leur portable et leur tablette et il semblerait que ça marche : la firme a déclaré que la moitié des vues sur YouTube Gaming sont d'ores et déjà réalisées sur mobile via l'application.YouTube Gaming, comme Twitch, instaure désormais pour les YouTubeurs-Gamers la possibilité de les soutenir par des dons, via Paypal notamment.Télécharger :