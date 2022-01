Bon plan hébergement web : des prix mini chez Zyro avec ce code promo

Passons maintenant aux points forts de Zyro. Que ce soit pour un blog, un site personnel ou un petit commerce, cette offre est vraiment pratique, à commencer par les possibilités de design qui s'offrent à vous. De nombreux templates sont disponibles, que ce soit par un choix spontané de votre part ou encore en laissant l'IA faire après avoir répondu à quelques questions. Autre avantage, vous pouvez également importer un site Web déjà existant.

Définition de sections, choix du thème et des couleurs de fond, Zyro vise avant toute chose la simplicité et l'efficacité : c'est idéal pour un premier site Web par exemple. En plus, niveau sécurité, Zyro inclut le certificat SSL dans cette offre. Vous pouvez aussi compter sur l'hébergement pris en charge, une bande passante et un stockage illimités, ainsi que des outils bien pratiques pour analyser le comportement de vos utilisateurs, tels que Google Analytics et Google Tag Manager.

Pour une activité commerçante, vous pouvez intégrer directement le paiement par Stripe ou encore profiter de Facebook Pixel si vous faites de la pub pour votre contenu sur le réseau social. En plus de ça, un service chat disponible 24h/24 et 7j/7 vous répond en cas de besoin ou de problème rencontré. Avec un nom de domaine offert pendant un an et 4 mois gratuits pour l'adresse mail associée à votre site, voilà de quoi bien se lancer en ligne avec Zyro.