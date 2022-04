Avis EX2 (2022) : un hébergement francophone de premier plan

Il existe trois plans d’hébergement WordPress : « Basic » (5,49 €/mois), « Plus » (9,99 €/mois) et « Pro » (14,99 €/mois) pour un engagement de 1 an. Le plan « Basic » comprend 1 site, une capacité de stockage de 50 Go, et peut supporter un trafic de 100 000 visiteurs mensuels. Les deux autres plans se distinguent par la possibilité d’installer respectivement 5 et 10 sites et supporter un trafic de 200 000 à 500 000 visites mensuelles. Tous deux disposent d'une capacité de stockage identique de 100 Go. Le contrat « Pro » inclut en sus une IP dédiée, et un système de cache optimisé. Différence notable avec les forfaits mutualisés, tous les plans WordPress donnent accès au support avancé en français par chat.