Avis SiteGround : que vaut l’hébergement web créé par des universitaires ?

Les hébergements cloud s’adressent principalement aux professionnels et aux entreprises. Le service propose 4 formules distinctes, dont la première appelée « Jump Start » revient à 80 € HT/mois avec un processeur 4 cœurs, 8 Go de mémoire vive, et un espace SSD de 40 Go (jusqu’à 5 To de bande passante). Les tarifs augmentent ensuite graduellement en fonction de la puissance du CPU, ainsi que la quantité de mémoire vive et l'espace de stockage disponible. Il est également possible de personnaliser son offre d’hébergement cloud en choisissant le nombre de cœurs, la quantité de mémoire vive, et l’espace de stockage de son choix.