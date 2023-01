Pourquoi les tarifs des hébergeurs web augmentent-ils ?

Vous l’aurez certainement remarqué, 2023 marque la continuité d’une hausse tarifaire pour de nombreux prestataires d’hébergement web. Dans un contexte inflationniste fort et un impact direct sur les tarifs liés à l’énergie, certains hébergeurs comme OVH ont décidé d’agir en augmentant le prix de certaines de leurs offres. Ces augmentations tarifaires, plus ou moins importantes, montrent à quel point le secteur souffre de cette crise énergétique et dont certains acteurs pourraient bel et bien ne pas s’en relever.