Xbox Series X|S et PS5 : une étude s'intéresse à l'impact environnemental des consoles new-gen

Les principales causes d'une telle consommation d'énergie sur les jeux sont l'évolution des graphismes et de la complexité d'architecture de ces derniers. Ainsi, un jeu développé spécifiquement pour les nouvelles générations de console serait plus gourmand en énergie.

A titre d'exemple, NRDC a testé la simulation de hockey récente NHL 2021, un jeu PS4 porté sur PS5, qui consommerait entre 80 et 104 watts par heure. Tandis qu'Astro's Playroom, spécifiquement conçu pour la PS5, consommerait quant à lui entre 180 et plus de 200 watts par heure.

Microsoft semble mieux s'en sortir de ce point de vue, les jeux téléchargeables sur le Game Pass ou jouables sur Xbox Series S consommant en moyenne 57 watts par heure. Là encore, tout est relatif : la vitrine graphique qu'est Gears 5 consommant quant à elle environ 209 watts par heure sur Xbox Series X.

Un constat qui ne va pas aller en s'améliorant, les jeux s'approchant doucement mais sûrement du photoréalisme grâce à l'évolution des technologies et du hardware.