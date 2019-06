Une faille critique découverte dans Wordpress Live Chat

Crédits : 60b/Shutterstock.com

Une vulnérabilité découverte par Alert Logic

Vulnérabilité du Live Chat

Source :Techradar

Plus de 50 000 sites Web ont installé leconçu pour fournir aux sites Web un moyen gratuit d'offrir une assistance en direct à leurs visiteurs. La vulnérabilité permet aux pirates informatiques d'injecter du texte et de voler des journaux de discussion.Alert Logic a découvert pour la première foisprésente dans la version 8.0.32, tout en recherchant un ensemble d'autres vulnérabilités dans le plug-inpour WordPress. La nouvelle vulnérabilité permet aux utilisateurs non authentifiés d'accéder aux points de terminaison d'API REST restreints à la suite d'une faille critique de contournement de l'authentification CVE-2019-12498.Dans un article de blog détaillant la vulnérabilité, les chercheurs d'Alert Logic ont expliqué pourquoi les points de terminaison de l'API REST sont vulnérables aux attaques, en ces termes : «».Lorsque les points de terminaison de l'API REST sont exposés en raison de la faille, des attaquants potentiels pourraientpour toutes les sessions de discussion enregistrées sur un site Web, insérer du texte dans les sessions de discussion en cours, modifier les messages injectés et lancer des attaques par déni de service en mettant fin «».Pour les administrateurs qui ne sont pas en mesure depour atténuer le problème,». Selon la société, aucun attaquant n'a encore tenté d'exploiter le problème de contournement de l'authentification et le développeur du plug-in a publié un correctif pour la vulnérabilité trois jours après sa divulgation fin mai.Si vous ou le site de votre entreprise utilisez le plug-in WP Live Chat Support,(ou une version ultérieure) pour éviter que votre site ne soit victime d'une attaque.