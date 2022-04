Avis E-monsite : un service de création de site 100% français

Le module « Boutique » fonctionne d’une manière très similaire à celui du blog. Il est nécessaire de l’activer sur son site, au moment de la création du site ou dans les paramètres. De même, les interfaces du tableau de bord et de la liste de produits et catégories sont identiques, et fonctionnent sur le même principe. On retrouve également le même éditeur lors de l’ajout d’un produit, mais modifié pour correspondre aux besoins d’une boutique en ligne. On pourra y régler le prix du produit, la taxe à appliquer, le stock, mais aussi configurer ses caractéristiques pour qu’il apparaisse sur Google Shopping, un bon point. Autre bon point que l’on retrouve peu, une option pour indiquer l’état du produit qui permet de convenir au marché de l’occasion. On regrette cependant que le service n’ait pas facilité un peu plus la vie de ses utilisateurs. Les options sont nombreuses mais doivent souvent être configurées de zéro, et ce à chaque nouvel ajout d’un produit.