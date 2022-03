Création de site : cet hébergeur vous propose un nom de domaine gratuit !

Le grand avantage d'Hostinger est de vous proposer bien plus que les services classiques d'un hébergeur Web. Grâce à ses billets de blog réguliers et le suivi dont vous faites l'objet, même les néophytes gagnent rapidement en compétence et sont en mesure de faire fructifier leur activité en ligne. Plus encore, Hostinger vous permet de gérer un large flux de visites pouvant aller jusqu'à environ 25 000 personnes par mois.

Hébergez jusqu'à 100 sites Web avec une seule licence et bénéficiez de la création de 100 adresses mail pour en dédier une à chacun de vos sites. Hostinger, c'est aussi du stockage en belle quantité, avec 100 Go compris dans votre licence.