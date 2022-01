Bon plan hébergement : Hostinger tombe à moins de 2,50€/mois grâce à ce code promo

Tout d'abord, il est primordial de savoir que vous allez être mesure de concevoir jusqu'à 100 sites internet par l'intermédiaire de cet abonnement. Vous aurez aussi 100 Go de stockage SSD à votre disposition et une centaine d'adresses électroniques gratuites. Vos sites auront la possibilité de gérer des trafics pouvant grimper jusqu'à 25 000 visites mensuelles. Ce sera largement suffisant pour débuter et vous pourrez toujours passer plus tard à la formule Hébergement Business à 4,49 €/mois si le trafic devait se densifier au fil des semaines.