Avis Internxt : un service cloud décentralisé et axé sur la vie privée

Plateformes et applications mobiles

Inxt est d’abord accessible via sa page web dédiée, qui permet directement d’effectuer les transferts et d’opérer le stockage de données choisi. Cependant, la jeune entreprise ne se limite pas à cela : elle garantit également le service d’applications bureautiques pour Mac, Windows et Linux, mais aussi des applications mobiles pour smartphones et tablettes Android et iOS. Grâce à cette diversité dans les plateformes compatibles, Internxt permet à son utilisateur d’accéder à ses données où et quand il le souhaite.

On peut ainsi modifier son espace et les documents qu’il contient à tout instant, ce qui est un gros plus. La seule restriction est assez évidente : puisque l’on est sur le cloud, il est requis de bénéficier d’une connexion internet pour pouvoir accéder au service espagnol.