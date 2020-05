Un SSD 120 Go de la marque PNY à seulement 22€

Ce SSD de la marque PNY est un modèle interne 2,5 pouces avec une capacité de stockage de 120 Go. Son interface est en SATA 6 Gb/s ATA série de sept broches. Sachez aussi que le débit de transfert interne atteint 560 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture. En ce qui concerne le débit de transfert du lecteur, il monte jusqu'à 600 Mo/s. Avec de telles capacités, vous pourrez copier des fichiers et y accéder très rapidement.

Ainsi, et malgré son petit prix, ce SSD saura vous satisfaire. Une fois votre ordinateur pourvu d'un tel périphérique, ses performances seront drastiquement améliorées. Par exemple, il démarrera à toute vitesse et les tâches les plus lourdes s'effectueront plus promptement. Ce modèle s'adapte à tous les PC avec un système d'exploitation Linux, macOS X et Windows Vista (ou supérieur). Enfin, il saura également se montrer résistant aux vibrations comme aux températures extrêmes.