Stockez vos données gratuitement en Europe avec pCloud

pCloud est effectivement allé jusqu'à concevoir une formule totalement gratuite . Avec 10 Go offerts, vous avez d'ores et déjà la capacité de stocker de nombreux fichiers sans jamais faire chauffer votre carte bleue.

Besoin de plus de place ? Alors, il faudra se pencher sur les deux abonnements. Avec une réduction de 17% en ce moment, les solutions 500 Go et 2 To sont respectivement à 49,99 € et 99,99 € pendant un an.

Et si vous pensez conserver vos fichiers pendant très longtemps, réfléchissez aux forfaits Lifetime. Leurs prix sont cassés : avec 65% de remise, les deux formules sont à 175 € et 350 €.