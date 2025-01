Le premier avantage de Hostinger est donc, vous l'aurez compris, un gain de temps pour parfaire l'installation et la mise en ligne de votre site Wordpress. Il suffit en effet de sélectionner l'offre correspondante, et quelques minutes plus tard, un script du côté de l'hébergeur s'est déjà chargé de tout automatiquement.

Cet avantage n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car choisir Hostinger a d'autres bénéfices importants pour votre site. Le premier étant des performances optimisées, qui accélèrent le chargement des pages. Un point crucial non seulement pour rendre l'expérience utilisateur fluide, mais aussi et surtout pour marquer des points dans votre référencement sur Google.