Interview avec pCloud : le stockage cloud privé qui fait de l'ombre aux GAFAM

Tunio Zafer : À ce jour, pCloud emploie une équipe d'environ 60 experts. L'équipe de pCloud est stratégiquement répartie au sein de divers postes pour assurer le bon fonctionnement et le développement continu de notre service.

Environ les deux tiers de notre équipe se concentrent sur la technologie et le développement. Cela inclut des ingénieurs logiciels, des développeurs et des spécialistes en informatique qui travaillent sans relâche pour améliorer et innover sur nos solutions de stockage, et garantissant que notre service reste opérationnel. Le dernier tiers de notre équipe est dédié au marketing et au support. Cela comprend des professionnels chargés des stratégies marketing, du support client et de la communication avec nos utilisateurs.

Il est intéressant de mentionner que nous avons des collègues qui travaillent depuis différents pays, soulignant notre approche mondiale à la fois en matière d'emploi et de service à notre base d'utilisateurs diversifiée. Cette collaboration internationale renforce notre capacité à répondre aux besoins des utilisateurs du monde entier et garantit que notre service reste accessible et pertinent pour un large éventail de cultures et de régions.

Cette division reflète notre engagement à fournir un service complet et équilibré qui couvre non seulement l'excellence technique, mais aussi un marketing efficace et un support réactif pour répondre aux besoins de nos utilisateurs.