Le tout premier spam, les débuts de « LOL »… : ce site vous fait redécouvrir les piliers de la culture web

Mais, l'aspect le plus intéressant du site, est que toutes les œuvres sont présentées dans leurs écrins d'antan. Chaque image est cliquable, chaque texte sélectionnable, chaque MP3 écoutable, etc. Vous pouvez donc naviguer sur le tout premier site de McDonald's comme on le faisait en 1996 ou télécharger les MP3 les plus populaires de l'époque via une fenêtre Napster qui devrait évoquer des souvenirs aux internautes les plus âgés. Attention, cela dit, vous pourriez bien avoir quelques surprises si vous vous tentez de lire des fichiers audio acquis illégalement…