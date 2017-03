Windows 10 : la Creators Update lancée le 11 avril 2017

La Creators Update disponible le 11 avril 2017

Les principaux changements de la Creators Update de Windows 10

Modifié le 30/03/2017 à 11h13

Cette mise à jour majeure met au centre de l'utilisation de Windows 10 la 3D mais ce n'est bien évidemment pas le seul changement qu'elle apportera au système d'exploitation.Le 29 mars 2017 la firme de Redmond a levé le voile sur la date fatidique à laquelle les ordinateurs tournant sous Windows 10 devront travailler quelques heures pour réaliser leur mise à jour. Celle-ci s'annonçant comme majeure, il y a en effet de fortes chances que l'OS ait besoin de pas mal de temps pour télécharger et installer les nouveautés.La Creators Update sera disponible le 11 avril 2017 pour tous les ordinateurs sous Windows 10 gratuitement. À cette date, Microsoft commencera lebien que le déploiement sera, comme toujours, progressif.Les informations sur la Creators Update ont été nombreuses, en provenance notamment du programme Windows Insider. On sait par exemple qu'il va y avoir un changement graphique du menu Démarrer, de nouvelles options de paramétrage ou encore un trackpad virtuel pour les tablettes Windows 10.La sécurité a été renforcée et de nouvelles options pour les mises à jours seront disponibles. Cortana, de son côté, va avoir plus d'interaction avec les objets connectés de la maison. La 3D est à l'honneur, Microsoft voulant mettre en avant Windows Holographic, son casque de réalité virtuelle, et la nouvelle version de Paint qui prend en charge le dessin en trois dimensions.