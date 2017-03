Windows 10 : nouveau procès contre la mise à jour forcée

La migration vers Windows 10 a fait perdre des données

Une plainte déposée contre Microsoft

Modifié le 27/03/2017 à 10h31

Les utilisateurs s'y sont désormais habitués : Windows 10 est installé sur 45 % des ordinateurs tournant sous Windows. Mais cela n'empêche pas les utilisateurs d'en avoir encore après Microsoft.L'un des bugs qui avait été recensé dans le cadre de la migration forcée vers Windows 10 a été la perte de données : l'OS est en effet très gros et certains utilisateurs qui avaient des ordinateurs un peu vieillots se sont retrouvés avec un disque dur hors service. Ce dernier n'a pas supporté la migration et il semblerait que l'OS ne vérifiait pas si l'ordinateur était en mesure de réaliser cette mise à jour sans être endommagé.Lorsque leur disque dur a été mis hors service, certaines personnes ont perdu des données personnelles qu'elles considèrent précieuses. D'autres, au contraire, se sont retrouvées avec des logiciels incompatibles chose que l'outil de mise à jour ne vérifiait semble-t-il pas non plus.Ce sont les accusations que portent les signataires de la dernière plainte en date , déposée le 23 mars 2017 dans l'Illinois, à l'encontre de Microsoft. Un véritable recours collectif : près d'une centaine d'utilisateurs se seraient réunis. Microsoft est tenu responsable des dommages causés par la mise à jour, notamment à cause de négligences, mais également pour avoir fourvoyé l'utilisateur : le fait que ce dernier pouvait refuser la migration vers la dernière version de l'OS de Redmond n'était pas clairement explicité dans les notifications.Les plaignants espèrent obtenir réparation et visent plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts qui seront répartis entre les signataires en cas de victoire.