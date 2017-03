Project Scorpio : Microsoft en dit plus lors de la GDC

2018 : l'année de la réalité virtuelle pour Microsoft ?

La réalité mixte : la réalité virtuelle selon Microsoft

Modifié le 03/03/2017 à 10h42

Mais le groupe de Redmond a aussi un autre projet pour ses fans et, là aussi, il vise à marcher sur les plates-bandes de Sony : la réalité virtuelle arrivera bel et bien sur Xbox. Mais pas uniquement la réalité virtuelle.Les joueurs de Xbox One le savent : le HTC Vive et le Oculus Rift permettent déjà de jouer à des jeux en réalité virtuelle sur la console de Microsoft (voir). L'arrivée de cette technologie n'est donc pas une réelle nouveauté pour les fans de la console de la firme de Redmond. Sauf que si actuellement, ce ne sont que des casques produits par des constructeurs tiers qui le permettent, Microsoft pourrait avoir dans ses cartons son propre casque de réalité virtuelle.La project Scorpio a clairement été définie comme prête pour la réalité virtuelle : cette technologie devrait donc être un enjeu majeur pour le monde du jeu vidéo dans les années à venir. Afin d'en accélérer le développement, lors de la GDC (Game Developers Conference) 2017, Microsoft a annoncé qu'il commencerait à délivrer des kits de développement dès mars 2017. Mais des kits un peu particuliers puisqu'il s'agit de kits pour la réalité mixte.La tendance est lancée : les plates-formes Microsoft seront toutes compatibles avec la réalité mixte, anciennement appelée « Windows Holographic » et ce, dès 2018. Les premiers appareils compatibles seront les ordinateurs puisque Windows 10 sera compatible avec cette nouvelle technologie dès 2017 avec la Creators Update attendue pour le printemps.Par la suite, donc, mais il faudra attendre 2018 selon Microsoft, ce seront ses consoles qui pourront bénéficier de nouveaux jeux développés pour cette nouvelle plateforme. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives de gameplay puisque la réalité « mixte » fait interagir des éléments du monde réel et du monde virtuel, contrairement à la réalité virtuelle qui crée un monde complètement à part.