Windows 10 : Microsoft détaille le nouveau Game Mode

Les performances des jeux vidéo améliorées sous Windows 10

Comment fonctionne le Game Mode ?

Modifié le 26/01/2017 à 16h06

Microsoft, qui domine le marché de l'OS des ordinateurs fixes, pourrait vouloir remercier les joueurs, avec la nouvelle mise à jour prévue pour Windows 10. Elle introduira le « Game Mode ».L'enjeu, pour Microsoft, est de taille : le géant de Redmond doit convaincre un maximum de personnes de passer sous Windows 10, alors que Windows 7 continue d'être très apprécié. Avec la prochaine Creators Update , prévue pour le printemps 2017, Microsoft offre aux joueurs un gros argument pour les convaincre de changer d'OS s'ils ne l'ont pas encore fait.La Creators Update du printemps 2017 ajoutera une fonctionnalité destinée au marché de niche des jeux vidéo, le Game Mode. Un nouveau mode d'utilisation de Windows pensé spécialement pour améliorer l'expérience de jeu, notamment en allouant de manière plus performante les ressources graphiques et celles du processeur lors des sessions de jeu.Dans une vidéo, publiée par Microsoft le mercredi 25 janvier 2017, le groupe précise quelques fonctionnalités du Game Mode.Le Game Mode vise à augmenter le taux d'images par seconde du jeu (le « framerate »), tant en moyenne qu'au niveau des pics d'utilisation des ressources vidéo.Le Game Mode aura sa propre section dans la section paramètres de Windows 10 et il sera possible de changer les paramètres du Game Mode durant le jeu, grâce au raccourci « Windows + G ». D'une manière générale, les ressources du processeur et de la carte graphique seront priorisées pour le jeu.Certains jeux, selon Microsoft, pourraient être paramétrés pour activer automatiquement le Game Mode lorsqu'ils sont lancés ; la firme de Redmond prévient toutefois que certains jeux pourraient ne pas supporter le Game Mode, tout du moins au lancement de la prochaine Creators Update.