Vu au CES 2017 - Le jeu de combat de robots Mekamon

Vidéo : Vu au CES 2017 : les robots Mekamon, capables de se battre avec d'autres "mechas" en mode multijoueurs.

Au CES 2017, nous avons rencontré des robots sympathiques mais aussi des robots belliqueux tels que ceux conçus par Reach Robotics. Mekamon, jeu en réalité augmentée créé par Reach Robotics, propose de jouer avec des robots (vrais, cette fois-ci) à la fois en physique mais aussi en réalité virtuelle.



Le smartphone est utilisé comme une manette de jeu, ou un contrôleur plus précisément, et sur l'écran se projette la réalité augmentée autour de votre Mecha de façon à vous immerger dans le coeur de l'action. Le jeu en solo consiste en une campagne qui permet d'obtenir de nombreuses améliorations et armes supplémentaires pour le robot. Le mode multijoueur autorise le combat contre d'autres robots en mode Arcade, Tug of War, Last Man Standing et d'autres.



Le robot Mekamon permet également à plusieurs smartphones de se connecter au même Mecha, ouvrant ainsi la porte à un contrôle en collaboration de la même machine pour plus d'efficacité au combat.



Contrôler le robot est une expérience similaire à celle proposée par un FPS, le joystick gauche servant aux déplacements tandis que le droit est utilisé pour la visée et les angles de déplacement. Mekamon est un jeu que les amateurs de robotique et de combat mécanisé devraient surveiller de près !

Modifié le 03/02/2017 à 13h54