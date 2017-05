Vidéo : Tesla - Présentation des usines de production

Nous sommes allés à la rencontre de Tesla et nous avons pu en apprendre un peu plus sur les usines de production.



Tout d'abord, il y a la Tesla Factory basée à Fremont, en Californie. Elle est l'usine automobile la plus sophistiquée au monde. En 2012, la toute première Model S est sortie des lignes de production. Sa capacité de production est estimée à plus de 100000 véhicules par an.



Mais ces derniers temps, Tesla a commencé la construction de la Gigafactory. C'est une usine encore plus grande, permettant d'accroitre la capacité de production de Tesla, et donc de fournir plus de véhicules. Elle est bâtie en plein dans le désert du Nevada. L'un des autres buts de la Gigafactory est aussi de baisser le cout de production des batteries, et ainsi de pouvoir vendre la Tesla Model 3 au plus grand nombre, car étant destinée au grand public.

