Vidéo : Tesla - Présentation des procédures de recharge

Nous sommes allés à la rencontre des véhicules Tesla et nous n'avons pas été déçus !



Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir les procédures de recharge d'un véhicule Tesla, ainsi qu'un petit focus sur les différentes batteries disponibles.



Les véhicules Tesla peuvent se recharger de plusieurs manières: soit à domicile sur une prise 200 Volts (grâce à laquelle on peut gagner jusqu'à 150km d'autonomie en une seule nuit de recharge), soit depuis une borne DBT "classique", soit depuis les Superchargers Tesla.



Comme Tesla le précise bien, les Superchargers répondent à une logique de flux, et non pas à une logique de densité de véhicules. Ainsi, en s'intéressant à l'implantation des stations Superchargers en France, on voit que l'on peut faire des très grands trajets sans le moindre problème, car les stations Superchargers couvrent les grands axes.



En moyenne, on peut recharger une batterie de Tesla Model X ou Model S jusqu'à 80% en une vingtaine de monde. Ce sont les chargeurs les plus rapides au monde.

Modifié le 04/05/2017 à 10h58