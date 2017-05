Vidéo : Une nouvelle montre FitBit leakée sur Internet

Dans une série d'images que l'on a retrouvé sur le web, la future Fitbit a été dévoilée : elle ressemble à une Fitbit Blaze actuelle mais avec un bracelet doré.



La prochaine Fitbit embarquera une puce GPS, un capteur de rythme cardiaque et la fonction de paiement sans contact. Selon Yahoo, le prix de la nouvelle Fitbit pourrait s'élever autour de 300 dollars.



Rappelons que Fitbit est une société américaine qui va sur ses dix ans et qui commercialise des trackers d'activité, ainsi que des objets connectés, visant à donner un aperçu de la santé et de la biologie de ses utilisateurs.

Modifié le 03/05/2017 à 13h51