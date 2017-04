Vidéo : Snapchat ajoute un moteur de recherche de stories

Snapchat a mis en place une nouvelle fonctionnalité: le moteur de recherche des Stories. On pourrait même penser que Snapchat tend à devenir un mini-YouTube, en donnant cet outil permettant de faire le tri parmi un million de stories, depuis un simple smartphone.



Snapchat annonce avoir mis en place des algorithmes plus puissants, permettant d'arriver bien plus rapidement au contenu qui nous intéresse. Il semblerait même que tout le processus de curation devienne automatique, de façon à uploader et filtrer plus vite le contenu des utilisateurs.



Ainsi, si vous vous ennuyez devant le contenu posté par vos amis, vous pourrez rapidement parcourir les Snapchat stories autour de vos thèmes préférés.



Modifié le 04/04/2017 à 18h33