Vidéo : Aperçu du Sony Extra Bass SRS-XB40 au CES 2017

Nous sommes allés à la rencontre de l'enceinte nomade de Sony, la SRS-XB40 ainsi que ses plus petites déclinaisons XB30, XB20 et XB10.



Sony a misé sur le look et la portabilité accrue pour son enceinte nomade. Un bandeau de LED fait le tour de la façade de la XB40, les hauts-parleurs sont éclairés et il y a même un stroboscope ! Bien entendu, la XB40 peut être synchronisée avec l'application SongPal de Sony mais aussi Fiestable.



Une nouvelle feature permet également de relier jusqu'à 10 XB40 entre elles, dans le mode Wireless Party Chain, mais il est aussi possible de relier deux XB40 pour une écoute stéréophonique. La XB40 se recharge aussi en USB, dispose d'une prise mini-jack de 3,5mm et on annonce une autonomie de 24 heures.



En matière de spécificités techniques, seule la taille du haut-parleur a filtré pour le moment: 61mm. Pour le reste, il faudra attendre que le produit soit disponible.

Modifié le 20/01/2017 à 09h18