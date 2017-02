Messageries locales : quelques alternatives modernes à Thunderbird

Modifié le 19/08/2016 à 16h23

En lançant le projet Thunderbird, Mozilla souhaitait initialement offrir un outil alternatif aux messageries Outlook et Outlook Express de Microsoft. Le client est développé dans la philosophie de la fondation : il estet peut accueillir plusieurs extensions.Mais depuis quelque temps, Mozilla boude ce projet pour se concentrer sur Firefox. La fondation s'est désengagée du développement et cherche actuellement à s'en délester . Certes, la communauté continuera probablement à maintenir Thunderbird, mais c'est également l'occasion de voir ce qu'il se fait chez la concurrence.A l'heure des connexions haut débit et des applications web toujours plus riches, pourquoi vouloir utiliser un client mail local ? Outre une meilleure intégration aux systèmes d'exploitation, il permet de consulter ses messages en mode déconnecté. Le moteur de recherche s'avère généralement plus rapide et les règles des filtres sont souvent plus évoluées. Par ailleurs, la possibilité d'effectuer une sauvegarde de ses messages en local n'est pas négligeable en cas de panne du serveur. Le client local est quasi incontournable pour l'envoi de courriers chiffrés. Enfin, nous n'y retrouvons pas de publicité, alors qu'elle est souvent apposée sur les webmails.A l'instar des applications en ligne, plusieurs clients mail ont su s'adapter aux usages d'aujourd'hui et ont souhaité remettre le logiciel au goût du jour. Voici donc une petite sélection.