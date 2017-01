Pratique et efficaceest un utilitaire de choix pour nettoyer, réparer et optimiser rapidement Windows. Une valeur sure qui plus est gratuite à découvrir sans hésitation sous Windows, mais aussi sous Mac

CCleaner Professional pour ceux qui gèrent plusieurs ordinateurs,

Ccleaner Cloud, nouvelle version en ligne et enrichie du logiciel

Nouveautés de Ccleaner 5.26 : - Meilleur nettoyage des sessions et de l'historique Firefox

- Optimisation du nettoyage de l'historique d'Opera

- Amélioration du nettoyage de session Thunderbird

- Architecture 64 bit optimisée

- Correction de nombreux bugs (interface notamment), nouvelles traductions

Qu'est-ce que CCleaner ?

Que nettoie CCleaner ?

Les principaux modules de CCleaner ?

: interface de désinstallation de logiciel permettant, en plus, de renommer ou de supprimer une entrée, Démarrage : trois onglets permettant de désactiver (ou de réactiver et si nécessaire d'effacer) les entrées concernant l'exécution des applications au démarrage de Windows, des tâches planifiées ainsi que de modifier les menus contextuels (clic droit) de Windows.

: trois onglets permettant de désactiver (ou de réactiver et si nécessaire d'effacer) les entrées concernant l'exécution des applications au démarrage de Windows, des tâches planifiées ainsi que de modifier les menus contextuels (clic droit) de Windows. Browser Plugins : offrant de désactiver (ou de réactiver et si nécessaire d'effacer) les extensions de vos navigateurs (Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome)

: offrant de désactiver (ou de réactiver et si nécessaire d'effacer) les extensions de vos navigateurs (Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome) Analyse de disque permet de scruter vos disques afin de savoir quels et quels types de documents l'encombre

permet de scruter vos disques afin de savoir quels et quels types de documents l'encombre Recherche de fichier en double , pour, évidemment, aider à la déduplication de fichiers

, pour, évidemment, aider à la déduplication de fichiers Restauration du système permet de supprimer les points de restauration non nécessaires et donc d'économiser du stockage

permet de supprimer les points de restauration non nécessaires et donc d'économiser du stockage Effaceur de disque : ce module offre la possibilité d'effectuer des effacements sécurisés, c'est-à-dire d'écrire une ou plusieurs fois des "0" à la place de vos données afin qu'elles ne soient plus jamais lisibles.

Les avantages de CCleaner ?

CCleaner est gratuit, son interface est facile d'accès et traduite en de nombreuses langues

est gratuit, son interface est facile d'accès et traduite en de nombreuses langues Il est efficace, mais sans risque

Il est mis à jour et amélioré très régulièrement

est un logiciel disponible gratuitement et en français permettant de nettoyer son système d'exploitation. Son nom résulte la contraction de « Crap Cleaner », comprenez nettoyeur de saletés.existe en deux versions : pour ordinateur PC sous Windows et Mac sous OS X intègre de nombreux modules permettant de nettoyer son système dans le but d'accélérer Windows, mais aussi d'y enlever ses traces d'utilisation et/ou de navigation.Cette optimisation s'effectue donc par la suppression de fichier, de clés dans la base de registre, la désinstallation de logiciels ou encore la désactivation de services ou logiciels au démarrage de l'ordinateur.Leest le module principal de; en plus de libérer de l'espace sur votre disque dur, ce dispositif peut être utilisé pour protéger sa vie privée numérique. Il se propose en effet de consulter les fichiers temporaires, cookies, super cookies, historique et historique de navigation des principaux navigateurs (Edge, Internet Explorer Opera et autres compatibles tels que Pale Moon ou SeaMonkey ). L'outil analysera également les fichiers système de Windows (corbeille, liste de fichier récent, journaux systèmes, cache, etc.) et d'autres logiciels tiers tels que Windows Media Player, Microsoft Office Adobe Acrobat Reader DC et bien d'autres.L'outildeoffrira d'analyser la base de registre, base de données essentielle au bon fonctionnement de Windows, à la rechercher d'erreurs et entrées inutiles. Cette optimisation permettra notamment d'accélérer le démarrage de l'ordinateur puisque c'est dans cette base que sont stockées la plupart des configurations du système, des logiciels et des associations réalisées entre ces deux parties. Notez qu'il n'est pas inutile de sauvegarder sa base, commele recommande, avant d'effectuer cette action (bien que ce dernier ne soit pas le logiciel le plus agressif dans le genre).Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, vous trouverez derrière l'ongletsept interfaces aux fonctionnalités fort utiles :Comment expliquer que ce petit logiciel édité parsoit devenu si populaire ?a l'installation,peut vous proposer l'installation de la barre Google pour votre navigateur, n'oubliez pas de décocher cette option si vous ne souhaitez pas « en profiter »...