Sécurité : Firefox 59 va bloquer les Referrers des sites web

Les Referrers et les risques de fuites de données personnelles

Bloquer les Referrers en permanence est possible

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Seul détail : le nouveau paramètre de confidentialité ne sera activé que lors de la navigation en mode privé.Les «», ou «» en français, permettent à un site web d'identifier le site à partir duquel vous êtes arrivé sur la page, notamment via les liens. Une donnée en réalité utile aux webmasters qui peuvent ainsi analyser les entrées et réaliser des statistiques. Mais si pour la majorité des sites ces données ne présentent pas de danger, par exemple si vous naviguez de blog en blog, dans d'autres cas, les Referrers peuvent contenir des données personnelles importantes.Ces données, selon la fondation Mozilla qui annonce cette nouvelle fonctionnalité sur son blog le 31 janvier 2018 , peuvent être collectées par les sites et être utilisées pour de la publicité ciblée ou même être vendues à des tiers.Dans la version 59 de Firefox, ces Referrers seront tronqués mais seulement lorsque l'utilisateur navigue en mode privé. Au lieu de l'ensemble de l'URL d'origine, Firefox ne va fournir que l'adresse web de la homepage du site.Pour celles et ceux qui s'inquiètent le plus pour leurs données personnelles, Firefox permet déjà de bloquer les Referrers. Mais pour ce faire, il est nécessaire de modifier les valeurs présentes dans les paramètres de sécurité de Firefox.Pour y accéder il faut taper «» dans la barre d'adresse de Firefox. Un message d'alerte prévient qu'on accède à une page concernant les paramètres avancés et que donc l'opération n'est réservée qu'à des utilisateurs expérimentés.Rapportez-vous alors à la page du Wiki officiel de Mozilla sur les Referrers pour changer les valeurs concernées (notamment les valeurs deet).