Firefox vous dira « ce site a été piraté dans le passé »

« Attention : ce site a été piraté », la nouvelle notification de Firefox

De nombreux détails à régler pour améliorer la sécurité

Modifié le 24/11/2017 à 09h38

Le projet est mené en collaboration avec le site référence de la fuite de données sur Internet : Have I Been Powned ? comme le révèle le site Bleeping computer.Le projet n'en est qu'à ses débuts : le but est de prévenir les utilisateurs qu'un site donné a été piraté dans le passé. Pour ce faire, Firefox devrait intégrer une nouvelle notification de sécurité qui se base sur le code de l'addon Breach Alert. Cet addon est disponible sur GitHub, sous la forme d'un code source que n'importe qui peut compiler et ajouter à Firefox Quantum, mais seulement s'il utilise la version pour développeurs du navigateur.Le code source a été mis en ligne par l'ingénieur en charge de ce nouveau projet chez Mozilla, Nihanth Subramanya et pour l'instant, il est impossible de dire quand cette nouvelle fonctionnalité sera déployée pour le grand public. Ce qu'on sait, en revanche, est que Troy Hunt, chercheur en sécurité informatique à l'origine du site Have I Been Pwned ? , a confirmé à Bleeping Computer qu'il travaillait avec les ingénieurs de Firefox. C'est sa base de données qui sera utilisée.L'objectif, en termes de sécurité, est double : d'un côté les internautes pourront savoir que le site qu'ils visitent a été victime d'un piratage et pourront donc se méfier des informations qu'ils dévoilent ; d'un autre côté, un internaute qui n'aurait pas suivi l'actualité des piratages informatiques pourra découvrir que le site a été piraté et donc prendre des mesures comme changer son mot de passe par précaution.Les ingénieurs en charge du projet doivent toutefois répondre à plusieurs problématiques parmi lesquelles celle de la meilleure manière d'afficher cette nouvelle notification. Il faut qu'elle soit claire pour les internautes mais également qu'elle ne leur fasse pas peur : lorsque la faille est découverte et le piratage rendu public les sites victimes de piratage prennent les mesures nécessaires pour réparer le problème. Il est donc nécessaire que l'internaute comprenne rapidement que le piratage a déjà eu lieu et non que le piratage est en cours. Une différence qui n'est pas aisée à expliquer à la majorité des personnes qui utilisent Internet et qui ne sont pas des experts.