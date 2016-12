Porno : piratage de 380 000 comptes xHamster

Des informations qui peuvent être gênantes pour les utilisateurs

XHamster est le site pornographique le plus visité au monde.C'est le site LeakBase qui a annoncé ce piratage, cette semaine, aux 380 000 utilisateurs du site porno. Les données contiennent le nom d'utilisateur, l'e-mail et le mot de passe chiffré. Selon le site spécialisé Motherboard, qui a pu constater l'authenticité de ces données, celles-ci ont été mises en vente par les pirates. Comme c'est bien souvent toujours le cas dans les affaires de piratage informatique.Un porte-parole d'xHamster a voulu se montrer rassurant dans les colonnes de Motherboard : «».Si le mot de passe est déchiffrable, cela permet donc à des personnes mal intentionnées de se connecter au compte d'un utilisateur, et de se renseigner, par exemple, sur les vidéos qu'il a commentées. Des informations qui peuvent se révéler particulièrement embarrassantes pour les utilisateurs d'un site porno.Déjà, l'an dernier, le piratage de plus de 30 millions de comptes d'utilisateurs du site de rencontres extraconjugales Ashley Madison avait par exemple mené à des chantages, des démissions et même des suicides.