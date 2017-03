Piratage : 300 millions de comptes iCloud menacés de suppression ?

Turkish Crime Family : les pirates qui menacent Apple

Des doutes sur la véracité des informations

Modifié le 22/03/2017 à 11h58

Apple aurait été contactée et serait au courant de la situation : loin de vouloir faire fuiter des photos et des informations confidentielles, les pirates réclameraient surtout de l'argent.Le groupe de pirates qui est en train de faire peur à Apple et à ses utilisateurs s'appelle « Turkish Crime Family ». D'origine turque, les pirates clament avoir l'accès à 300 millions de comptes iCloud et la possibilité de les effacer et d'effacer l'intégralité des données. Sur leur page Twitter, créée en mars 2017, ils ont donné un ultimatum : le 7 avril 2017.Cet ultimatum donne à Apple le temps de réagir : il semblerait que le groupe de Cupertino ne prenne pas la menace à la légère et aurait déjà contacté les autorités. Turkish Crime Family demanderait une rançon de 75.000 dollars en crypto-monnaie ou 100.000 dollars en cartes cadeau iTunes avant cette date limite. Dans le cas contraire, ils menacent de passer à l'action.S'il convient à tout utilisateur des services iCloud, que ce soit avec des adresses @icloud.com ou @me.com, de changer le plus vite possible de mot de passe et de faire une sauvegarde des données afin de limiter les risques, des doutes sont déjà émis par les spécialistes.Le site Motherboard , qui a été contacté par les pirates, aurait reçu une vidéo où ces derniers accèdent à un compte iCloud mais peu d'informations certaines ont été données. Les pirates ne semblent en outre pas certains du nombre de comptes dont ils détiennent les accès, ayant clamé avoir la possibilité de supprimer 200, 300 et même 559 millions de comptes.La somme réclamée, moins de 100 000 euros, est également douteuse car très basse pour un groupe comme Apple et pour la menace. Peut-être que les pirates espéraient qu'Apple paye sans se poser de questions ?