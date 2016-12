Chrome 55 active HTML5 à la place de Flash par défaut

Le HTML5 activé par défaut sur Chrome 55

Chrome 56 signera l'arrêt de mort de Flash Player

Modifié le 12/12/2016 à 12h31

La fin de Flash Player prendra toutefois quelques mois. Si la version 55 de Chrome commence à tuer à petit feu la technologie d'Adobe, ce sera avec Chrome 56 que l'arrêt de mort sera effectivement signé.Nouvelle étape dans la mort annoncée d'Adobe Flash Player : Google prend définitivement les armes, avec la nouvelle version de son navigateur internet Chrome. Avec l'arrivée de la version stable de Chrome 55, de nombreux utilisateurs vont voir le HTML5 être activé par défaut. Concernant Flash Player , il faudra activer le plugin manuellement.Google va toutefois y aller progressivement : dans Chrome 55, 1 % seulement des utilisateurs auront la fonctionnalité HTML5 activée par défaut. C'est déjà un coup dur pour Adobe Flash Player, Chrome détenant 60 % des parts de marché dans les navigateurs Internet dans le monde. Mais la mort de Flash Player sera définitive dans quelques mois.Si Google, et avant lui Apple, mènent une guerre sans merci contre Adobe Flash Player, c'est à cause de l'instabilité du plugin qui, par ailleurs, est un plugin tiers. HTML5 est un plugin natif et est considéré plus sûr contre les attaques des hackers. Les sites Internet devront s'adapter et ils ont encore quelques mois pour le faire.Google a détaillé le calendrier sur le blog officiel Chromium : d'ici octobre 2017, Chrome activera le HTML5 par défaut sur l'ensemble des sites Internet. La version stable de Chrome 55 activera HTML5 par défaut pour 1 % des utilisateurs en janvier 2017 et elle sera activée pour 50 % des utilisateurs de Chrome 56 Bêta. Dès Chrome 56 stable, disponible théoriquement en février 2017, 100 % des utilisateurs auront le HTML5 activé par défaut sur Chrome.Mais tous les sites ne seront alors pas concernés : entre janvier 2017 et octobre 2017, le HTML5 sera activé par défaut sur les sites en fonction de paliers mensuels liés à l'engagement de chaque utilisateur.