Google Chrome 55 : moins gourmand et sans Flash

50 % plus de RAM

Contenus Flash bloqués

Google amorce la fin de Flash et configurera HTML5 par défaut au sein de Chrome

Modifié le 05/12/2016 à 18h35

Qui ne connaît pas Google Chrome ? Ce bébé du géant californien a gagné le coeur de 63 % d'internautes au fil des ans, ce qui en fait aujourd'hui le navigateur le plus populaire. Et puisque nouvelle version rime avec évolution, pour ce 55e cru, Google opère un changement radical.Cette dernière version est moins gourmande en mémoire vive de l'ordinateur que ses prédécesseurs. L'économie d'utilisation de RAM avoisinerait les 50 %. Si les internautes les mieux équipés ne s'apercevront sans doute de rien, les propriétaires d'ordinateurs moins puissants constateront une différence. Les pages sont censées se charger plus rapidement et il sera plus aisé de sauter d'un onglet à l'autre lorsqu'ils sont nombreux à être ouverts. Si les changements se ressentiront le plus sur les terminaux équipés de moins d'1 Go de RAM, ceux possédant entre 1 et 4 Go devraient également fonctionner mieux.Annoncé dès juillet 2016, le blocage des contenus Flash par Google Chrome devient effectif à compter d'aujourd'hui. La raison en est simple : cette technologie, qui s'est hissée au rang des chouchous des sites interactifs entre 2000 et 2007, concentre aujourd'hui les critiques liées à ses nombreuses vulnérabilités, telles que des exécutions de code malveillants ou encore les cookies Flash. C'est d'ailleurs pour cette raison précise qu'Apple a désactivé Flash dès 2010 sur l'ensemble de ses terminaux. YouTube, quant à lui, a dit au revoir à cette technologie en 2007, pour adopter HTML5, moins sujet aux failles de sécurité et moins gourmand en ressources. Toutefois, il reste toujours beaucoup de sites nécessitant Flash, parmi lesquels figurent Facebook et Amazon. Cette dernière version de Chrome intègre d'ailleurs des exceptions pour ces sites, jugés fiables, afin de minimiser les désagréments lors de leur visionnage.Mozilla Firefox devrait emboîter le pas à Google Chrome avec un prochain blocage partiel de Flash dès janvier prochain, et un blocage complet avant la fin 2017.