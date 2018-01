Baromètre nPerf 2017 : SFR champion de France du débit descendant

SFR champion du haut débit

Bouygues Telecom a le meilleur débit THD

Modifié le 09/01/2018 à 15h57

Le baromètre nPerf ne prend toutefois en compte que les débits montants et descendants des connexions Internet : c'est sur ce point que SFR s'est amélioré et arrive à la première place.Comme toujours, le baromètre nPerf différencie haut débit (connexion avec un débit descendant inférieur à 30 Mbps) et très haut débit (THD) soit la fibre optique (débit supérieur à 30 Mbps). Dans le haut débit, l'ADSL, SFR arrive en tête avec un débit descendant moyen de 8,24 Mbps contre 7,55 Mbps pour Bouygues Telecom, 7,37 Mbps pour Free et seulement 6,46 Mbps pour Orange.Côté upload, le débit a été le meilleur chez Free en 2017 avec une moyenne de 0,62 Mbps, tandis que SFR signe le pire score, 0,49 Mbps. Orange arrive deuxième (0,54 Mbps) et Bouygues troisième (0,50 Mbps). Bouygues obtient toutefois le meilleur score en termes de temps de réponse avec 51,72 millisecondes.Free, Orange et Bouygues ont fourni, en 2017, des débits descendants assez similaires à leurs clients THD : 123,45 Mbps pour Bouygues, 122,70 Mbps pour Orange et 120,21 Mbps pour Free. Les clients SFR, en revanche, n'ont bénéficié que d'un débit de 103,63 Mbps en moyenne en THD en 2017.Mais la différence est encore plus nette au niveau du débit montant : celui-ci est dominé par Orange avec une moyenne de 67,16 Mbps en 2017 selon le baromètre nPerf. Bouygues et Free, avec respectivement 57,47 Mbps et 53,46 Mbps, se partagent les deux places suivantes au classement, mais SFR est loin derrière. L'opérateur, qui déploie en partie la technologie FTTLa de Numericable, n'a proposé un débit moyen montant que de 30,22 Mbps en 2017.Au final, toutefois, le baromètre nPerf dévoile que le réseau de SFR a été, en 2017 , le meilleur de France avec un débit moyen toutes technologies confondues de 56,66 Mbps, en hausse de 35,39 % en un an. SFR ravit donc la place à Orange, premier au classement en 2016, dont le débit n'a évolué que de 1,56 % à 51,42 Mbps. Free est dernier avec un débit moyen en 2017 de 35,04 Mbps.