Pour la nouvelle année, l'hébergeur Web Zyro fait chuter ses prix à 2,61€/mois grâce à un code promo

Fondé en 2017, Zyro commence à se faire un nom sur le marché concurrentiel des hébergeurs Web et son plan Unleashed propose de nombreux atouts. A commencer par une bande passante et un stockage illimités, parfait pour ne pas souffrir de latence mais aussi pour ajouter du texte ou encore téléverser des images à votre guise !

Vous diposez également d'un domaine offert pendant un an de même qu'une adresse mail pro, parfait si votre site a une vocation commerçante par exemple, gratuite pendant trois mois. Pour la personnalisation, de nombreux templates sont disponibles, que ce soit par un choix spontané de votre part ou encore en laissant l'IA faire après avoir répondu à quelques questions. Autre avantage, vous pouvez également importer un site Web déjà existant. Définissez vos sections, choisissez votre thème et des couleurs de fond, et c'est parti ! En plus, une optimisation SEO est également incluse, pour un référencement au top !

Grâce à des outils comme Google Analytics, Google Tag Manager et Facebook Pixel, découvrez les préférences de vos utilisateurs et profitez de la possibilité d'utiliser un outil fiable pour faire de la publicité sur le célèbre réseau social ! Plus encore, entrez facilement en contact avec vos utilisateurs, que ce soit via Messenger ou encore WhatsApp, et créez un lien aussi fort qu'aisé avec les visiteurs de votre site.

En plus de ça, un service chat disponible 24h/24 et 7j/7 vous répond en cas de besoin ou de problème rencontré, avec de vrais humains et non un bot, un point plus que rassurant. En bref, Zyro n'attend plus que d'être testé et adopté par vous !