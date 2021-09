Bon Plan hébergeur web : -15% sur votre panier d'achat chez LWS

Quelle que soit la formule retenue, avec LWS vous allez disposer d’un pack complet comprenant un nom de domaine et un certificat SSL offert. LWS ne fait pas les choses à moitié : adresses email personnalisées, sécurité Anti-DDos, et une haute disponibilité des serveurs qui fonctionne exclusivement avec des disques SSD pour plus de rapidité. Toutefois, les prix sont étudiés pour être les plus accessibles possibles.

Avec l’offre de base, LWS Perso, vous allez disposer d’un espace disque de 100 Go avec un trafic illimité et 10 adresses email. Vous disposerez d’une base de données MySQL et de nombreuses fonctionnalités incluses tels que des logiciels préinstallés et des fonctions PHP. Une offre particulièrement adaptée pour lancer un premier site web fonctionnant par exemple sous WordPress.

Pour ceux qui gèrent ou qui veulent lancer plusieurs sites web, la formule LWS Starter est actuellement proposée à 3,49 € HT avant application du code promotionnel CR17 permettant une réduction de 15 % sur la facture. Avec cette offre, vous bénéficiez de 250 Go d’espace, mais surtout 25 bases MySQL vous permettant l’installation de plusieurs sites dynamiques fonctionnant avec un CMS par exemple.

Vous disposerez également de 150 adresses email incluses et un nom de domaine offert. Le trafic est là aussi illimité afin que vos visiteurs ne soient pas pénalisés lors de la visite de l’un de vos sites Internet.