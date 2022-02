L'hébergeur web Hostinger est en promo et vous offre un nom de domaine

Opter pour Hostinger pour héberger votre site Web, ou vos divers sites si vous en possédez plusieurs, c'est l'assurance d'avoir affaire à un interlocuteur réputé, performant et à l'écoute de ses utilisatrices et utilisateurs. Dans cette formule pléthorique, vous profitez notamment de la possibilité de gérer jusqu'à 100 sites Web simultanément, de même que de l'opportunité de créer une adresse mail pour chacun d'entre eux afin de faciliter leur gestion. C'est parfait pour une fréquentation pouvant atteindre jusqu'à 25 000 visites mensuelles environ.

En plus, vous avez à votre disposition 100 Go de stockage cloud pour conserver en ligne tout ce dont vous avez besoin, et plusieurs fonctionnalités pour mettre toutes les chances de votre côté. Ainsi, la firme vous offre un nom de domaine (par exemple .fr ou encore .com) d'une valeur de 8,99 € pendant un an, et un certificat SSL, permettant d'accroitre la sécurité du site, d'une valeur de 11,95 €, pour toute votre période de souscription !

Grâce à une bande passante illimitée, soyez sûrs que vos sites ne risquent pas de ramer, tandis que la prise en main est plus que facilité par une interface claire et intuitive, y compris pour les utilisateurs de WordPress, qui bénéficient d'outils spécifiques pour améliorer leurs sites. Hostinger demeure ainsi l'un des services les plus performants dans son domaine, et obtient une excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .