C'est le Cyber Monday : des prix cassés chez Hostinger pour héberger vos sites web à moindre coût !

Le Cyber Monday est l'une des périodes aux offres commerciales les plus agressives, même chez les hébergeurs. Hostinger ne déroge pas à la règle et propose des promotions chocs à l'occasion de l'évènement avec de nombreuses réductions sur ses différents abonnements. Pour un hébergement Premium, le prix descend à 1,99€ pour la première année contre 10,19€ habituellement. Si votre projet est moins ambitieux, une réduction de 70% est disponible pour l'hébergement individuel, ramenant son prix à 0,99 €/mois pendant un an. Vous pouvez d'ailleurs avoir des tarifs encore plus intéressants en ajoutant le code de réduction "CLUBICBF" lors du checkout, ce qui baisse le coût mensuel à 1,79€ sur les abonnements 12 et 48 mois !

Vous souhaitez partir sur un hébergement WordPress ? Une offre est également disponible ! L'hébergement à l'unité bénéficie de 60% de réduction sur la première année, abaissant le prix initial de 4,99 € à seulement 1,99 €.