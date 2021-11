Hostinger fait chuter ses tarifs : hébergez vos sites web à moindre coût pour le Black Friday !

Tout est pensé pour vous permettre de faire fructifier la fréquentation de vos sites , et pour cela, Hostinger a mis au point une offre particulièrement complète : jusqu'à 100 sites web hébergés avec cette licence, la possibilité de créer jusqu'à 100 adresses mail différentes pour gérer chacun d'entre eux de manière fluide, et une capacité de gestion de 25 000 visites mensuelles sont comprises.

Les 100 Go de stockage Cloud inclus ne seront pas non plus de trop pour ranger efficacement tout ce dont vous avez besoin en ligne. De plus, les utilisateurs de WordPress sont gâtés par des outils de gestion et d'optimisation spécifiques. Des crédits Google Ads pour démultiplier votre visibilité sont également inclus, tandis que vous profitez d'une bande passante comme d'une base de données illimitées. Rien d'étonnant à ce qu'Hostinger décroche l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant en 2021.