Zoom sur la fonctionnalité pCloud Encryption

À ses origines, Encryption a été créé par pCloud dans le but de cibler le marché des entreprises et plus spécifiquement des PME/PMI, plus vulnérables aux risques de fuite ou de vol des données. Selon le récent rapport du cabinet Asterès, 90 % des cyberattaques en 2022 ont touché des PME, soit 9 fois plus que les organisations publiques.



Encryption chiffre les documents professionnels les plus sensibles avant leur transfert : comptes de résultats, plans stratégiques, brevets, fichiers clients et fournisseurs etc. Mais ce n’est pas tout : il permet de piloter les usages collaboratifs en toute sécurité. Et tout ça grâce à la gestion des accès par groupes d’utilisateurs ou encore les restrictions de modification et suppression des documents.