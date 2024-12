Recommandé par WordPress.org et en tête du comparatif dédié aux meilleurs hébergeurs Web chez Clubic, Hostinger obtient la note de 9,6/10 dans l'avis indépendant dédié. Aussi, si vous avez déjà un site sous WordPress, vous pouvez facilement l'héberger chez Hostinger, mais aussi en créer de nombreux autres, avec jusqu'à 100 sites internet pris en charge dans la suite Hostinger Premium.

Par exemple, si vous aimez le rock et que vous souhaiter faire connaitre votre groupe de reprises monté avec vos amis, vous pouvez rapidement créer un site internet avec Hostinger. Plus de 150 templates sont disponibles, et il est possible, à votre guise, d'affiner chaque détail pour un résultat correspondant au mieux à vos attentes.

Profitez du nom de domaine offert pendant 1 an par Hostinger pour mettre en valeur votre passion et de nombreuses fonctionnalités comprises pour les sites sous WordPress. Concrètement, un tableau de bord vous aide à ajouter du contenu, le modifier aussi bien depuis votre ordinateur que votre smartphone, ou encore paramétrer automatique des mises à jour intelligentes de WordPress. Vous restez ainsi à la page en termes d'outils comme de sécurité.