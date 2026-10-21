Vous le savez sans doute, le cloud traditionnel repose sur des infrastructures accessibles à distance. Cette souplesse facilite le travail collaboratif, le déploiement d'applications et l'accès aux ressources informatiques, mais elle élargit aussi la surface d'attaque. Une faille logicielle, un compte compromis ou une simple mauvaise configuration peuvent suffire à exposer des données.

Stocker des informations en Europe ne garantit pas, à lui seul, qu'elles échappent à toute influence juridique étrangère. Le Cloud Act américain, adopté en 2018, peut notamment permettre aux autorités américaines d'obtenir certaines données détenues ou contrôlées par des fournisseurs soumis à la juridiction des États-Unis, sous réserve des conditions légales applicables.

Autant dire que pour les organisations, il est impératif de s'intéresser à la gouvernance des données, au contrôle des accès, à la juridiction applicable et à la sécurité de l'infrastructure.

La souveraineté numérique implique de garder la maîtrise des données, des systèmes et des accès, tout en réduisant les dépendances susceptibles de fragiliser une organisation. Et, dans certains cas, la réponse consiste à aller plus loin que les protections habituelles du cloud.