Vidéo : Vu au MWC 2017 : le HTC U Ultra.

Au MWC 2017, nous avons rencontré le HTC U Ultra, le successeur du HTC 10.



Le HTC U Ultra est donc un appareil haut de gamme, avec un équipement premium : on parle d'un processeur Snapdragon 821, de 4 gigas de mémoire vive, d'un écran tactile de 5,7 pouces et d'un tarif avoisinant les 799 euros.



L'appareil photo est en 12 mégapixels, avec stabilisateur d'images et un flash à LED deux tons; tandis que l'appareil photo frontal est de 16 mégapixels. On annonce aussi un écran en Gorilla Glass 5 avec bords incurvés. La carte SIM est au format Nano SIM.



Pour ce qui est de la mémoire, elle est annoncée à 64 Go pour le stockage, et de 4 Go pour la mémoire vive. La mémoire de stockage est extensible jusqu'à 2 To par carte microSD.



Pour la connectivité, on utilisera l'USB Type-C.



Avec de telles caractéristique, il est bien entendu que le U Ultra se place comme un smartphone très haut de gamme, avec des prestations conséquentes attendues. Il nous tarde de mettre la main dessus pour l'essayer et voir ce qu'il a dans le ventre.

Modifié le 08/03/2017 à 11h00