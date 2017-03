Vidéo : Vu Au MWC 2017 - La Samsung Galaxy Tab S3

Au Mobile World Congress 2017, nous avons vu beaucoup de belles et surprenantes choses. Et notamment la Samsung Galaxy Tab S3.



La Samsung Galaxy Tab S3 est une petite tablette HDR, vendue à 679 Euros, avec un nouveau stylet. Pesant 430 grammes, la Tab S3 est une tablette légère et facile à manier. En guise de processeur, un Snapdragon 820 Qualcomm de 2,15 GHz et 4 gigas de mémoire vive.



Samsung a prévu un stockage interne de 32 Go, que l'on peut étendre à 256 Go avec une carte MicroSD. Quant à la batterie, elle est annoncée à 6000 mAh.



La connectique n'est pas en reste avec de l'USB Type C, du Bluetooth, le tout sous Android 7.0. L'appareil photo est à 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant.



L'écran, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus, est à 9,7 pouces, au format HDR. On peut l'utiliser avec le stylet S Pen, disponible en noir ou en blanc. On nous annonce la gestion de 4096 niveaux de pression, ainsi qu'une recharge une fois au contact de la tablette.



La Samsung Galaxy Tab S3 devrait arriver en boutiques au mois de Mars 2017.

Modifié le 10/03/2017 à 11h04