Vidéo : Un extrait exclusif et spectaculaire de xXx Reactivated !

Cette fois-ci, ça y est: Xander Cage est de retour et il n'est pas là pour plaisanter, même si ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute ! Au travers de cette nouvelle bande-annonce xXx : REACTIVATED, l'on découvre qu'Augustus Gibbons veut monter une équipe de super soldats, or le monde a changé et l'on va, encore une fois, devoir appeler Xander Cage.



Réalisé par D.J. Caruso (Paranoiak, L'Oeil du Mal, G.I. Joe 3, Numéro Quatre), xXx REACTIVATED portera à l'écran le non moins fameux Vin Diesel (Fast and Furious, le Dernier Chasseur de Sorcières, Pitch Black, Il Faut Sauver Le Soldat Ryan), ainsi que Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Iron Man, Star Wars Episode III La Revanche des Sith, Django Unchained) et Ruby Rose.



Distribué par Paramount Pictures France, xXx : REACTIVATED sortira le 18 Janvier 2017.

Modifié le 10/01/2017 à 09h57