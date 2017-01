Woody Harrelson à l'affiche d'un nouveau film Star Wars ?

Vidéo : Woody Harrelson serait à l'affiche d'un nouveau film dans l'univers Star Wars, pressenti pour jouer le rôle du mentor de Han Solo.

L'acteur Woody Harrelson (notamment connu pour ses rôles dans Hunger Games, Insaisissables, True Detective), pourrait bien se retrouver dans saga mythique Star Wars : des rumeurs de plus en plus persistantes rapportent le fait qu'il aurait signé pour un rôle dans le prochain film sur Han Solo.



Harrelson y jouerait le rôle du mentor d'un tout jeune Han Solo, lui-même joué par Alden Ehrenreich. Disney et Lucasfilm ne se sont pas encore exprimés publiquement à ce sujet, afin de confirmer ou infirmer ces rumeurs, mais cela nous laisse malgré tout beaucoup de temps pour spéculer sur le casting du film dédié à Han Solo dans l'univers Star Wars, sachant que la date de sortie est prévue pour mai 2018.



